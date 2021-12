PlayerUnknown’s Battlegrounds is al jaren op verschillende platformen verkrijgbaar en voor de reguliere versie dien je te betalen. Als je overweegt de game aan te schaffen, is het advies te wachten tot 12 januari. Vanaf die datum zal de game namelijk free-to-play gaan.

Dit geldt voor alle platformen waarop de game verkrijgbaar is. Spelers die de game hebben gekocht, die blijven exclusief toegang houden tot cosmetische content die destijds bij de ‘Founder’s Edition’ zat, waardoor er wel enig onderscheid is.

Daarmee volgt deze game het pad van z’n kleinere broertje, PUBG Mobile, die zeer succesvol is als free-to-play game. Het is onduidelijk of er een Battle Pass geïntroduceerd zal worden om alsnog wat aan de game te verdienen.