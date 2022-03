De roadmap van 2022 voor PlayerUnknown’s Battlegrounds is bekendgemaakt en geeft een kijkje op wat voor nieuwe content we kunnen verwachten dit jaar. Daarbij is dit jaar niet zo maar een jaar voor PUBG, dit jaar markeert namelijk het vijfjarige jubileum van het spel dat het Battle Royale genre populariseerde.

Laten we er maar gelijk induiken. In het tweede kwartaal zal PUBG voorzien worden van een nieuw wapen, een verbeterde trainingmodus, een update voor de Sanhok map en de wapenstats zullen gebalanceerd worden. Het kwartaal erna volgt wat meer balancing, samen met een nieuwe map genaamd ‘Kiki’. In het vierde kwartaal krijgt de nieuwe map een verdere update en zal Vikendi vernieuwd worden.

Voor een diepere kijk op de plannen voor het komende jaar in PUBG kan je het dev plan lezen. Mocht je meer PUBG in je leven willen, dan is er goed nieuws. Er zijn namelijk meer games in het PUBG universum onderweg.