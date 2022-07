PUBG – ook wel bekend als PlayerUnknown’s BattleGrounds – draait nu al flink wat jaren mee en hoewel de populariteit wat gezakt is, zijn er alsnog genoeg spelers die het regelmatig spelen. De ontwikkelaar beloofde eerder al dat er een flinke update aan zat te komen en het moment is nu bijna daar. Op 21 juli zal PUBG een forse update ontvangen, die onder andere een nieuwe map introduceert.

Dit nieuwe speelveld gaat onder de naam Deston en is een moderne stad, die inmiddels verlaten is. Het gaat hier om een 8×8 map, dus het is er eentje die aan de grote kant is. Naast de grote stad kan je ook een moeras, waterdam, paintball arena en nog veel andere locaties op Deston verwachten. Hieronder kan je een korte teaser bekijken, die de ontwikkelaar enige tijd terug al deelde.

Naast de nieuwe map zal de update ook een exclusief wapen krijgen, namelijk de O12 Shotgun. Deze shotgun is erg accuraat en heeft een goed bereik vergeleken met de andere shotguns in PUBG. Verder zal het Airboat-voertuig ook geïntroduceerd worden en dit voertuig kan je met een hovercraft vergelijken.