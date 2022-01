Eind vorig jaar werd tijdens The Game Awards al aangekondigd dat PlayerUnknown’s Battlegrounds free-to-play zou gaan begin dit jaar en vanaf vandaag is dat officieel een feit. De game is nu op consoles en pc gratis te downloaden en te spelen, waardoor er niet langer aanschafkosten met de game gemoeid zijn.

Om de release van de free-to-play versie te vieren, heeft PUBG Corp een nieuwe trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken. Nieuwe spelers beginnen met een basisaccount en daarmee krijgt men toegang tot de game en de content, maar niet alles. Om van de premium content gebruik te kunnen maken, is het noodzakelijk te upgraden naar Battlegrounds Plus.

Spelers die de game hebben gekocht, die krijgen kosteloos een upgrade naar Battlegrounds Plus en ontvangen tevens wat extra’s in de vorm van het Special Commemorative Pack.