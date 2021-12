Na de grote PlayStation Showcase van eerder dit jaar kregen we een kleinere State of Play in oktober, maar het is nog niet gedaan. Althans, geruchten suggereren dat Sony werkt aan een laatste State of Play uitzending voor dit jaar, die op korte termijn aangekondigd zal worden.

Verschillende ‘insiders’ claimen dat Sony van plan is om nog een evenement te organiseren, maar waar er eerder over PlayStation Experience gesproken werd, is het nu gewoon een State of Play. Deze insiders zijn wat minder bekend dan de grote namen die vaak voorbij komen, dus de betrouwbaarheid is ietwat troebel.

Desalniettemin bestaat er inderdaad een kans dat er nog een State of Play op stapel staat. Dit naar aanleiding van The Game Awards, want hoewel daar Tchia als PlayStation exclusieve titel getoond werd, was de afwezigheid van Sony aankondigingen opmerkelijk te noemen. Als ze nog een State of Play uitzending van plan zijn, dan verklaart dat een hoop.

Mocht er nog een State of Play uitzending gepland staan, dan zal dat deze week of halverwege volgende week moeten zijn, want met de feestdagen nadien zal het er ongetwijfeld niet meer inzitten. Gezien het zo kort dag is, is het maar de vraag of de geruchten kloppen. We houden je op de hoogte.