Awaceb kondigde eerder al hun avonturengame Tchia aan en nu was het tijd om een eerste gameplay trailer te lanceren. In deze trailer zien we Tchia, het hoofdpersonage, verschillende eilanden verkennen. Deze fictieve eilandengroep is gebaseerd op Nieuw-Caledonië, een Franse archipel ten noordoosten van Australië. Deze eilandengroep zal je kunnen ontdekken door acrobatische sprongen uit te voeren, te duiken en rotswanden te beklimmen.

Verder bezit Tchia ook de gave om een souljump uit te voeren en zo de controle te nemen over bijvoorbeeld dieren en voorwerpen. Wil jij als een haai door het water zwemmen, dat kan. Wil je als papegaai boven het eiland zweven, dat kan ook. Verkenning zal dus een belangrijk aspect van de game zijn die verschijnt in de lente van 2022. De game zal uitkomen voor de PlayStation 4, Playstation 5 en pc, en vergeet hieronder zeker de trailer niet even te bekijken.