We mogen in 2022 weer aan de slag met een nieuwe, verhaalgedreven RPG. Zen Studios en uitgever Saber Interactive hebben namelijk ‘Circus Electrique’ onthuld. In deze steampunk titel moet je niet alleen je personages van nieuwe vaardigheden voorzien, maar hen ook managen als ze het toneel op gaan.

Het roster aan personages bestaat uit Strongmen, Fire Blowers, Clowns en andere verschillende archetypes uit het circus. Zij gaan de strijd aan met onsmakelijke karakters uit Victoriaans Londen. De ontwikkelaar spreekt tevens over een Devotion moraal systeem, wat de vaardigheden van de personages niet alleen tijdens gevechten aantast, maar ook als ze voor het publiek staan.

Een trailer mag uiteraard niet ontbreken, die kun je hieronder bekijken. Circus Electrique lanceert in 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.