Ontwikkelaar Over The Moon heeft een nieuwe actie avonturen game aangekondigd genaamd The Last Hero of Nostalgaia voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en dat met een verwachte release in 2022.

In The Last Hero of Nostalgaia vind je jezelf in een wereld genaamd, je raadt het al, Nostalgaia. Nostalgaia is een wereld van videogames die opeens terug in de tijd gaat. Polygonen veranderen in pixels, maar er is hoop, want jij als held kan Nostalgaia redden, tot zover dus je typische held redt de wereld plot. Tijdens je avontuur zal een vertolker jouw verhaal vertellen met de nodige cynische opmerkingen.

De gameplay van The Last Hero of Nostalgia is geïnspireerd door de Souls franchise van FromSoftware, maar in hoeverre dat hier op zal lijken is nog moeilijk te zeggen op basis van de trailer. Ontwikkelaar Over The Moon heeft ook laten weten dat het spel zal beschikken over coöp functionaliteiten en dat er een grote variatie aan customisatie opties zal zijn.