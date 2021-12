Jaren geleden werd Praey for the Gods aangekondigd als een soort spirituele opvolger van Shadow of the Colossus en nu is de game eindelijk verkrijgbaar. De ontwikkelaar, No Matter Studios, heeft een lange ontwikkeltijd achter de rug, kreeg een claim van Bethesda aan z’n broek vanwege ‘Prey’ in de titel en ook verliep het intern door persoonlijke omstandigheden met een van de ontwikkelaars lang niet altijd even soepel.

Maar No Matter Studios bleef doorzetten en lanceerde eerder dit jaar een alpha en beta versie voor backers van het project op Kickstarter. Eerder deze week doken plots de Trophies op en dat suggereerde een aanstaande release, wat inderdaad blijkt te kloppen. Gisterenavond heeft de ontwikkelaar backers geïnformeerd dat de game officieel is gelanceerd en dat op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

De game heeft ook een launch trailer gekregen en die check je hieronder. De prijs van de game ligt op € 29,99.