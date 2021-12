We hebben al een hele tijd niks meer vernomen van Praey for the Gods. De game – die duidelijk inspiratie uit The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Shadow of the Colossus heeft gehaald – had een uitermate succesvolle Kickstarter en moest eigenlijk dit jaar nog voor de PlayStation en Xbox-consoles lanceren.

Sindsdien is het echter ijzig stil rondom de game, maar de release lijkt nu mogelijk dichterbij te zijn dan we denken. Praey for the Gods heeft namelijk onlangs Trophies voor zowel de PlayStation 4 als PlayStation 5 toebedeeld gekregen (let op voor spoilers), wat een goede indicatie is dat de release niet heel lang meer op zich laat wachten.

Wanneer Praey for the Gods precies zal lanceren, is nog afwachten, maar afgaande op de onderstaande beelden zou deze game nog wel eens heel verrassend kunnen zijn.