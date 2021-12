Nintendo doet dit najaar ook mee met feestelijke aanbiedingen omtrent games voor hun platform. Zo laat het bedrijf via persbericht weten dat er meer dan 1.000 games voor de Nintendo Switch in de aanbieding gaan, dit in de Nintendo eShop. Deze sale gaat vanmiddag om 15.00 uur van start en duurt tot donderdag 30 december 23.59 uur.

De korting kan oplopen tot maar liefst 75%, wat het dus zeker de moeite waard maakt om er een kijkje te nemen later vandaag. Helaas hebben we nog geen zicht op alle aanbiedingen, maar Nintendo heeft al wel een tipje van de sluier opgelicht door een lijstje van titels mee te sturen.

Voor de deals kan je hier vanmiddag terecht.

Just Dance 2022 – 33%

Among Us – 20%

Overcooked! 2 – 75%

The Outer Worlds – 60%

Final Fantasy VII – 50%

Sonic Mania – 50%

Mario + Rabbids Kingdom Battle – 63%

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – 50%

Cuphead – 30%

Dragon Ball FighterZ – 84%

Rayman Legends: Definitive Edition – 75%

Monopoly for Nintendo Switch – 75%

Trivial Pursuit Live! – 60%

The Jackbox Party Pack 7 – 35%

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch – 80%

Resident Evil 4 – 25%

FAST RMX – 50%

Borderlands Legendary Collection – 60%

BioShock Remastered – 60%

Little Nightmares II – 33%

Trials of Mana – 50%

Hot Wheels Unleashed – 30%

No More Heroes – 50%

Stick Fight: The Game – 50%

Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version – 35%

Nintendo eShop tegoed nodig? Dan kan je hier terecht.