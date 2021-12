Voormalig Call of Duty-creatieveling Robert Bowling en Quinn DelHoyo van 343 Industries zijn een samenwerking aangegaan met de streamer Dr. Disrespect om een nieuwe studio op te starten: Midnight Society. De kersverse studio werkt al aan hun eerste titel: een ‘community-gerichte’ PvP-game die gemaakt wordt in Unreal Engine 5.

In het persbericht op de website van Midnight Society gaan de drie heren in op hun geschiedenis en wat hun plan van aanpak is voor de nog naamloze game. Deze multiplayer titel moet namelijk vanaf de eerst mogelijk iteraties beschikbaar gesteld worden aan een zogeheten ‘Day-Zero Community’ en ‘major content creators’. Op deze manier willen ze de spelers zo snel mogelijk inzetten om de studio bij te staan in het ontwikkelen van hun game.

‘The new title is being built from the ground up on Unreal Engine 5 and will be made open to a ‘Day-Zero Community’ and major content creators from the earliest most iterations. We want YOUR hands-on experience at all stages of development to drive feature prioritization, pivotal design decisions, and fuel innovation in the shooter genre.’