Inmiddels al meer dan 2 jaar geleden verscheen Tropico 6 in de schappen en dit was het tweede deel uit de franchise die naar consoles kwam. Wij beoordeelden deze game destijds met een prima cijfer omdat je je urenlang kunt vermaken met het runnen van jouw tropische paradijs. Wie geen genoegen kan krijgen van deze titel, heeft voor volgend jaar alvast wat om naar uit te kijken.

Via het officiële Twitter-account van Tropico 6 werd namelijk aangekondigd dat de current-gen versie op 31 maart zal verschijnen, zowel voor de PS5 als de Xbox Series X|S. Deze nieuwe uitgave is voorzien van een 4K-resolutie en zal tevens alle eerder uitgebrachte content bevatten. Verder krijg je er de digitale soundtrack bij en er zullen ook twee nieuwe uitbreidingen bij inbegrepen zitten. Het gaat hier om ‘The Llama of Wall Street’ en ‘El Prez’.

El Presidente’s slate has never been cleaner – on March 31, 2022 also in native 4K resolution with the #Tropico6 – comes the Next Gen Edition for PS5 and Xbox Series X|S! pic.twitter.com/gKYjL8KV2n

— El Presidente (@El_Prez) December 16, 2021