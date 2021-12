Na drie games vorige week zijn het nu twee games die via de Xbox Free Play Days worden aangeboden. Microsoft laat weten dat Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate gebruikers vanaf nu tot maandagochtend vroeg de onderstaande twee games kosteloos kunnen spelen.

Assassin’s Creed: Odyssey

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game

Oplettende lezers zal echter opvallen dat Assassin’s Creed: Odyssey al eerder deze week voorbij is gekomen in het nieuws. Dat klopt, Ubisoft heeft namelijk een gratis trial voor deze titel aangekondigd, dus het is even de vraag of je echt een van de twee genoemde abonnementen nodig hebt om deze titel te kunnen spelen.

Voor de Olympische sportgame is dat wel het geval. Weet dat je beide games gedurende het weekend met een flinke korting kan aanschaffen. Zo is Olympic Games Tokyo 2020 met 50% korting verkrijgbaar en bij Assassin’s Creed Odyssey kan de korting oplopen tot maar liefst 75%, wat een beetje afhankelijk van de editie is.