De Holiday Sale maakt dit jaar weer zijn terugkeer in de Epic Games Store, je kan dus tot en met 6 januari genieten van kortingen tot en met 75%. Daar stopt het echter niet, want naast deze kortingen kan je ook oneindig gebruikmaken van een €10,- kortingscoupon op elke game die €15,- of meer kost.

Eerder vorige week is ook eindelijk de winkelmand functionaliteit toegevoegd aan de Epic Games Store, je hoeft gelukkig dus niet meer je games een voor een te kopen. De kortingscode wordt automatisch toegepast op elke game in jouw mandje. Heb je tien games in je mandje die ieder meer dan €15,- kosten? Dan krijg je dus €100,- aan kortingscoupons.

Ook voor games die niet in de sale zitten zal je de kortingscoupon kunnen gebruiken, zo ook dus voor de recent op pc uitgekomen Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Naast de sale en kortingscode geeft Epic Games momenteel ook elke dag een gratis game weg. In de afgelopen dagen hebben Epic Games Store gebruikers al Shenmue 3, Neon Abyss, Remnant: From the Ashes en The Vanishing of Ethan Carter kunnen claimen. In totaal zullen er vijftien games worden weggegeven, houdt de Epic Games Store dus goed in de gaten voor een aantal goede gratis games.