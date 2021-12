De kerstdagen komen eraan en dat betekent dat er waarschijnlijk flink wat consoles uitgepakt gaan worden. Daaronder zullen ongetwijfeld een aantal Nintendo Switches verstopt zitten en Nintendo waarschuwt daarom alvast dat het tijdens de kerstperiode mogelijk drukker is op de servers.

Het Japanse bedrijf heeft het op Twitter met name over de dienst die verantwoordelijk is voor het aanmaken van Nintendo accounts. Door alle nieuwe Switches die een plekje krijgen in de woonkamer (of andere kamer), verwacht Nintendo dat die dienst niet altijd even soepel zal blijven werken. Ze adviseren daarom op tijd je account aan te maken, zodat je daar op het heuglijke moment niet meer aan hoeft te denken.

“This weekend, access will be concentrated on the server of #Nintendo Account, and it is expected that Nintendo Account will not be created immediately. If you are planning to use the Nintendo Switch family for the first time, we recommend that you create it in advance.”