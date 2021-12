Het is nog even wachten op de release van Starfield, maar dat betekent niet dat we tot die tijd helemaal niks van de game gaan zien of horen. Bethesda is recentelijk al begonnen met het langzaam vrijgeven van Starfield materiaal, zoals met de Starfield behind the scenes video eerder deze maand. Vandaag hebben we echter geen video voor ons, maar mogen we genieten van concept art van een van de vele locaties in Starfield.

Zoals je kan zien op de afbeelding bovenaan het artikel laat het concept een groene, jungle achtige omgeving zien met diverse unieke flora, die onwaarschijnlijk allerlei gevaren verhullen. Meer dan het uiterlijk van deze tot nog toe naamloze planeet weten we niet, maar het geeft een goede blik op hoe divers de locaties zullen zijn in Starfield vergeleken met de locaties die eerder deze maand getoond werden.

Starfield komt op 11 november 2022 uit voor de Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook op dag één beschikbaar zijn voor Game Pass leden.