Bethesda heeft een nieuwe video uitgebracht over de ontwikkeling van Starfield. In de video krijgen we game director Todd Howard, studio director Angela Browder en art director Matt Carofano te horen over hoe het ontwikkelproces verloopt en hoe de cultuur bij Bethesda de ontwikkeling van Starfield doet beïnvloeden.

In de video krijgen we meer te horen over de ambities en focus van het team, zoals het maken van een wereld waarin spelers die wereld zich eigen kunnen maken en hun eigen verhalen kunnen beleven. Dit betekent wel dat je niet veel inhoudelijke informatie over de aankomende sci-fi titel van Bethesda zal krijgen. Desalniettemin is het interessant om te horen wat de filosofie is van de mensen achter geliefde franchises als Fallout, The Elder Scrolls en volgend jaar hopelijk Starfield.

Je kan de 7 minuten durende video hieronder bekijken. Starfield komt op 11 november 2022 uit op de Xbox Series X|S en pc. Het spel zal vanaf dag één speelbaar zijn via Xbox Game Pass, maar voor die tijd zullen we aankomende zomer nog meer te zien krijgen van het spel.