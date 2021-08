Bethesda heeft een drietal video’s uitgebracht die een licht werpen op drie locaties die je in de game zult bezoeken. Hier tref je ook verschillende facties en met behulp van commentaar kom je er meer over te weten. De drie locaties waar het om gaat zijn: New Atlantis, Akila en Neon.

New Atlantis is de hoofdstad van de United Colonies, waar je ook de sterkste militaire kracht van de game zult vinden. Doordat het de hoofdstad betreft, zul je hier een mengelmoes aan culturen, rassen en etniciteiten vinden. Akila staat hier dan weer tegenover, want dat is de omgeving waar persoonlijke vrijheid vooral een grote rol speelt.

Neon is een stad waar je bijzondere ervaringen kunt beleven, want dat is de enige locatie waar de drugs Aurora toegestaan is. Dit komt doordat deze locatie aanvankelijk werd opgebouwd met het oog op vissen vangen, totdat men een bijzondere vis ontdekte met speciale psychotische elementen, wat goed werkt als drugs.

Starfield verschijnt op 11 november 2022 voor de Xbox Series X|S en pc.