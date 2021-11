Eén van de grootste titels die we volgend jaar mogen verwachten, is Starfield. Deze nieuwe RPG van Bethesda klinkt veelbelovend, alhoewel we eigenlijk nog weinig concrete gameplay hebben gezien. Regisseur Todd Howard stelt ons echter gerust dat de game erg ambitieus is én dat de geplande releasedatum hoogstwaarschijnlijk gehaald zal worden.

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat Starfield op 11 november 2022 naar de Xbox Series X|S en pc zal komen. Het gebeurt nu echter niet zo vaak dat ontwikkelaars anderhalf jaar op voorhand al een specifieke releasedatum op hun game prikken, maar Todd Howard zei in een recent interview dat de studio zeker is van hun stuk.

“It’s a very, very ambitious game. We were confident about the date when we put that out there. Our main focus is just making the best game that we possibly can. It’s a very, very ambitious game, and we’ve been through this a number of times.”

Wanneer hem werd gevraagd hoe de game er nu voor staat antwoordde hij nogmaals resoluut:

“We want to do the best job we can, and there’s still so much to do. I feel good about the game, and we’re confident about the date.

We’re at a state where we can play the whole game. But again, there’s so much to do. It’s a very, very ambitious game, and we’re not going to let off the gas there. And given how the world’s gone, it’s hard to project exactly what’s gonna happen when.”