The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ligt nu net in de schappen en we mogen aannemen dat alle aandacht nu echt naar Starfield gaat. Dit project van Bethesda is al flink wat jaren in de maak en we krijgen maar weinig nieuws te zien of te horen over deze game. In een Reddit AMA met niemand minder dan Todd Howard, kwam echter weer het een en ander naar buiten over Starfield.

Zo werd allereerst de vraag gesteld of Starfield “groundbreaking innovations” bevat, waarop Howard zegt dat ze het simpelweg willen laten zien in plaats van vertellen en dat dit op zijn vroegst in de zomer van 2022 zal zijn. Xbox en pc-spelers zullen dus helaas nog wat langer moeten wachten vooraleer we echt in-game beelden te zien krijgen. Gek is dat niet, de game komt immers pas eind 2022 uit.

Verder kwam nog naar voren dat Starfield vrijwel alle mods zal ondersteunen. Net als bij de voorgaande games van Bethesda, is het maken van mods mogelijk en dat zal de uitgever niet tegengaan in het geval van Starfield. Tot slot kwam ook ter sprake dat de character customization een stuk uitgebreider zal zijn dan dat je gewend bent. Zo kan je onder meer jouw achtergrond, vaardigheden en nog meer uitkiezen.