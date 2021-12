Zoals we gisteren al lieten weten, zou vandaag de januari uitverkoop van start gaan in de PlayStation Store. De sale is inmiddels live en het beslaat meer dan 1200 games en uitbreidingen die je momenteel tegen een scherpere prijs aan kunt schaffen.

Hieronder vallen ook games die vrij recent zijn uitgekomen, denk dan zoal aan Call of Duty: Vanguard, Far Cry 6, FIFA 22, Alan Wake Remastered en nog veel meer. Hieronder hebben we een greep uit het aanbod en voor het totale overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht.

De sale zal tot 19 januari beschikbaar zijn, maar tussentijds zal het aanbod veranderen. Zo zullen sommige van de huidige beschikbare deals uit de sale gehaald worden op 4 januari en op 5 januari voegt Sony weer andere titels aan het aanbod toe.

Grand Theft Auto V: Premium Edition – Van €34,99 voor €14,69

It Takes Two PS4™ en PS5 – Van €39,99 voor €19,99

MLB The Show 21 PS4 – Van €39,99 voor €19,99

Ghost of Tsushima: Legends – Van €19,99 voor €9,99

Need for Speed: Heat Deluxe Edition – Van €79,99 voor €15,99

Metro Exodus – Van €29,99 voor €7,49

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Van €29,99 voor €14,99

God of War III Remastered – Van €19,99 voor €9,99

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – Van €39,99 voor €13,19

Apex Legends – Octane Edition – Van €19,99 voor €13,99

Batman: Arkham Collection – Van €59,99 voor €17,99

L. A. Noire – Van €39,99 voor €19,99

Overcooked! 2 – Van €24,99 voor €6,24

Control Ultimate Edition – Van €39,99 voor €11,99

Maneater PS4 & PS5 – Van €39,99 voor €19,99

Injustice 2 – Legendarische Editie – Van €54,99 voor €17,59

Assetto Corsa – Van €29,99 voor €8,99

De Mighty Pups van PAW Patrol redden Avonturenbaai – Van €39,99 voor €19,99

F1 2021 PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €27,99

Red Dead Redemption 2 – Van €59,99 voor €23,99

FIFA 22 Ultimate Edition PS4 en PS5 – Van €99,99 voor €49,99

Call of Duty: Vanguard – Ultimate Edition – Van €109,99 voor €87,99

Diablo II: Resurrected – Van €39,99 voor €29,99

Cyberpunk 2077 – Van €49,99 voor €24,99

WWE 2K20 – Van €69,99 voor €17,49

Sid Meier’s Civilization VI – Van €29,99 voor €8,99

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles PS4 & PS5 – Van €59,99 voor €41,99

SnowRunner – Premium Edition – Van €59,99 voor €35,99

Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 – Van €69,99 voor €20,99

