In het kader van de feestdagen hebben Sledgehammer Games en Raven Software een in-game evenement in Call of Duty: Vanguard en Warzone opgezet dat draait om Krampus. Maar waar het evenement een leuke toevoeging moet zijn, staat het internet vol met klachten over het monster Krampus, dat de boel nogal verstoort.

Als je er niet bekend mee bent, Krampus jaagt in de gewone multiplayer spelers op die zich niet bezighouden met de objective van de modus. In Warzone valt het spelers lastig en dat was zelfs tot een van de laatste cirkels mogelijk. Gezien Krampus doden ontzettend veel munitie vereist en deze op verkeerde momenten opduikt, zorgde dat voor irritatie.

Met name in heftige gevechten om de overwinning zitten spelers niet te wachten op een derde factor die de boel komt belemmeren en na veel klachten heeft men Krampus van een nerf voorzien. Dit is van toepassing op Warzone, waarin Krampus nu niet langer een enorme hoeveelheid kogels vereist. Daarnaast zal deze ook niet langer spawnen na de vierde cirkel.

Met andere woorden: Krampus is nu gemakkelijker te doden en na de vierde cirkel hoef je er geen rekening meer mee te houden. Krampus zelf is dus nog niet weg en het in-game evenement duurt nog pakweg twee weken.

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1473358007887085585