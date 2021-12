Op dit moment wordt er gewerkt aan Hogwarts Legacy en daarmee hebben we een nieuwe titel in het Harry Potter universum in het vooruitzicht. In het verleden hebben we meerdere games omtrent de bekende tovenaar kunnen spelen en een paar waren er van de hand van Electronic Arts.

Harry Potter mag dan pakweg twintig jaar oud zijn, hij en het universum zijn nog altijd populair. EA dacht er op een gegeven moment echter anders over en dat is de oorzaak dat de uitgever een MMO heeft geannuleerd.

Kim Salzer, die in de periode 2000 – 2003 bij Electronic Arts werkte als director van product marketing, vertelde in een Twitch interview dat er aan een MMO gewerkt werd, maar dat EA de stekker eruit trok omdat ze niet overtuigd waren van de lange levensduur.

En dan gaat het zowel over de MMO zelf als het Harry Potter IP. Terugkijkend daarop klinkt het alsof EA destijds een verkeerde beslissing heeft genomen, want Harry Potter is alsmaar groter en groter geworden.

“A big one for me, because I was so personally involved in it, and it’s such a huge IP that has lived on is an online massively multiplayer game for Harry Potter. We did all the research, we had the beta built out, it was a combination offline/online experience where we’d actually mail stuff to the kids, like prizes and ribbons and stuff like that.

Thoroughly researched, very confident in the success of this. But it was killed, for lack of a better term, because EA was going through changes at that time and they just didn’t know or believe enough that that IP would have a shelf-life longer than a year or two.”