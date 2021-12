Zo vlak voor de feestdagen heeft Grand Theft Auto Online nog een laatste update gehad en die staat natuurlijk in het teken van cadeaus, een feestelijke sfeer en meer. Zo kun je nu door in te loggen de volgende gratis items krijgen:

Yogarishima & Fukaru Liveries for Banshee

Baseball Bat Tee

Santa’s New Sled Livery for Comet S2 Cabrio

Festive Stripes Livery for Baller ST

En daar blijft het niet bij, want er staat ook nog een specifieke kerstgift klaar en dat is een pakketje met wat spul om een chaos in Los Santos en omstreken te creëren tijdens de feestdagen. Dit pakketje bevat het volgende:

Clownfish Mask

Red Festive Tee

Firework Launcher

20 x Firework Rockets

Full Snacks & Armor

25 x Sticky Bombs

25 x Grenades

5 x Proximity Mines

Verder zijn er nog twee nieuwe voertuigen toegevoegd, de Zeno en de Baller ST. De eerste heeft een prijskaartje van GTA$ 2.820.000. De Baller ST daarentegen is geheel gratis, maar voor een beperkte tijd beschikbaar, dus wees er snel bij. Uiteraard kan je ook nog een auto winnen in het Diamond Casino & Resort. Het huidige podiummodel is de Mamba.

Als je deelneemt aan acht LS Car Meet races en je finisht op de vierde positie of hoger, dan ontvang je de Clique. Qua missies valt er ook nog het een en ander te verdienen, zo krijg je momenteel dubbel RP en GTA$ bij Stockpile en In & Out missies. Voor VIP Contracts & Preps geldt een bonus van anderhalf keer.

Uiteraard ontbreekt het niet aan kortingen. Zo krijg je 40% korting op alle nachtclubs, de renovaties en andere zaken die erbij komen kijken. En op de volgende voertuigen is momenteel een korting van 40% van kracht:

Deveste Eight

Akula

Comet S2

Cargobob

Cargobob Jetsam

Rocket Voltic

Tigon

Terrorbyte

Als je nog wat nieuwe kleding zoekt, dan kan je momenteel 5% korting krijgen op de gehele collectie die is toegevoegd met de recente The Contract update.