Zo nu en dan krijgt de game Skater XL een update in de vorm van een nieuwe map, die weer is gemaakt door de community. De map Industrial Zone, gemaakt door Jean-Olive, heeft van de ontwikkelaar een extra behandeling gekregen, waardoor deze nu zowel overdag als ’s nachts te spelen is.

Samen met de maker heeft het team van Easy Day de map visueel opgeleukt met betere textures en belichting, alsook een optimalisatie doorgevoerd in technisch opzicht voor alle platformen. Daarmee is de map nu als het ware helemaal verfijnd en dat verdient een trailer, dacht men.

De map kan je hieronder bekijken en is in-game via de mod browser beschikbaar.