Een van de exclusieve games voor de PlayStation 5 (en PS4) die in 2022 zal verschijnen is natuurlijk God of War: Ragnarök. Hoewel er nog geen releasedatum is vrijgegeven, bestaat er een kans dat de game in september uitkomt.

PlayStation Game Size op Twitter blijft de PlayStation Store database nauwlettend in de gaten houden en die heeft opgemerkt dat de game op 30 september 2022 staat. Nu kan dit natuurlijk een placeholder zijn, maar gezien de datum op een vrijdag valt klinkt het plausibel.

Daarnaast brengt Sony in februari Horizon: Forbidden West en in maart Gran Turismo 7 uit. Twee exclusieve releases aan het begin van het jaar, waardoor God of War: Ragnarök een mooie titel is om te bewaren voor juist later in het jaar. Desalniettemin is het momenteel nog even afwachten.