Freddi Fish en Putt-Putt zijn voor de wat oudere gamers onder ons ongetwijfeld jeugdsentiment en indien dat het geval is, hebben we goed nieuws. Zowel Freddi Fish 3 als Putt Putt verschijnen namelijk op 3 januari 2022 voor de Nintendo Switch.

Dit maken we op uit een vermelding van beide titels op de officiële Nintendo site, waar je de games in de eShop kunt vinden. Freddi Fish 3: The Case of the Stolen Conch Shell kan je hier vinden en kost € 14,99. Putt-Putt Travels Through Time kost eveneens € 14,99 en kan je hier vinden.