Ubisoft heeft ons in de laatste jaren enkele South Park-games gebracht in de vorm van The Stick of Truth en The Fractured but Whole. Sindsdien is het wat games betreft best stil geweest rondom South Park, maar daar is nu verandering in gekomen. Question, de ontwikkelaar van onder meer The Magic Circle en The Blackout Club, heeft via een vacature namelijk verklapt dat er aan een nieuwe South Park-game wordt gewerkt.

Op de website van de studio is te lezen dat Question op zoek is naar een Lead Level Designer om te werken aan een “nieuwe videogame in de wereld van South Park”. Uit de vacature vallen enkele details te halen. Zo zoekt Question specifiek naar iemand die eerdere ervaring heeft met multiplayer games, wat impliceert dat multiplayer dus ook aanwezig is in deze aankomende South Park-game. Verder wordt gemeld dat er met de Unreal Engine wordt gewerkt en worden de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc als platformen genoemd waarmee de beoogde nieuwe medewerker ervaring moet hebben.

Tot zover alle informatie op basis van de vacature van Question. Het lijkt nu een kwestie van wachten totdat de volgende South Park-game officieel uit de doeken gedaan wordt. Trey Parker en Matt Stone, de bedenkers van South Park, lieten in augustus 2021 al weten dat ze aan een nieuwe game zouden gaan werken.