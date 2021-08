De makers van South Park, Trey Parker en Matt Stone, hebben een nieuw bedrijf opgericht dat een aantal creatieve ondernemingen gaat financieren. Zo worden er South Park-films voor Paramount+ gemaakt, is er sprake van een documentaireserie, een cannabisbedrijf en een ‘3D video game’ die zich in de wereld van South Park afspeelt. Verdere details ontbreken nog, maar met 600 miljoen als budget voor dit alles, moet er door South Park Digital Studios een aardige game gemaakt kunnen worden.

Het is ook nog maar de vraag of Ubisoft wederom als uitgever gaat optreden. South Park: The Stick of Truth en South Park: The Fractured But Whole zijn beiden door het Franse bedrijf uitgebracht. De eerste game is nog door Obsidian Entertainment gemaakt, maar de tweede game is intern bij Ubisoft ontwikkeld. Uiteraard had South Park Digital Studios in beide gevallen een dikke vinger in de pap en dit keer hebben ze het helemaal zelf voor het zeggen. Wie kijkt er uit naar een nieuwe South Park-game?