De maand december ligt inmiddels al even achter ons en Sony heeft via het PlayStation Blog weer bekendgemaakt welke games het beste gepresteerd hebben. Een van de nieuwe releases in december was Among Us en die komt gelijk binnen op de eerste plaats. Daarnaast zien we voornamelijk titels die al even uit zijn. Hetzelfde is van toepassing op de PlayStation 4.

De verschillende sales in de PlayStation Store zullen hier ongetwijfeld aan hebben bijgedragen, maar dat neemt niet weg dat de overzichten van december niet heel bijzonder zijn. De enige twee opvallende titels bij de PlayStation 4 is Gran Turismo Sport, aangezien dat echt een oude titel betreft net zoals Jump Force.

Hieronder weer op een rijtje wat de best verkopende titels waren per platform in december.

PS5

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Marvel’s Spider-Man: Miles Morales F1 2021 Kena: Bridge of Spirits It Takes Two Five Nights at Freddy’s: Security Breach Battlefield 2042 Far Cry 6 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Star Wars Jedi: Fallen Order Farming Simulator 22 Resident Evil Village Ghost of Tsushima Director’s Cut Rainbow Six Siege Deathloop Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

PS4

Among Us FIFA 22 Call of Duty: Vanguard Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft F1 2021 Gran Turismo Sport Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Odyssey Need for Speed Heat Farming Simulator 22 Red Dead Redemption 2 WRC 6 FIA World Rally Championship Five Nights at Freddy’s: Security Breach NBA 2K22 ARK: Survival Evolved Jump Force Assassin’s Creed Valhalla

PS VR

Beat Saber Job Simulator SUPERHOT VR Creed: Rise to Glory Swordsman VR Marvel’s Iron Man VR Rick and Morty: Virtual Rick-ality DOOM 3: VR Edition DOOM VFR PlayStation VR Worlds

Free-to-play (PS5 + PS4)

Fortnite Rocket League Call of Duty: Warzone eFootball 2022 Genshin Impact Rec Room Brawlhalla Apex Legends Destiny 2 Dauntless

Een van de bovenstaande games aanschaffen? Dan kan je natuurlijk in de PlayStation Store terecht. Mocht je tegoed nodig hebben, dan kan je daarvoor hier klikken.