Enkele jaren geleden verscheen FAR: Lone Sails, een erg geslaagde atmosferische indie game, waarin je met een gevaarte door allerlei omgevingen heen moest rijden. Dankzij het succes van die game, heeft ontwikkelaar Okomotive nu een sequel aangekondigd, middels een blogpost.

Deze sequel zal werken volgens hetzelfde stramien als de eerste game, maar in plaats van droge woestijnen, dien je nu oceanen en ondergelopen steden te doorkruisen. Uiteraard wordt ook hier maximaal ingezet op een relaxerende en meditatieve atmosfeer. De sequel bouwt voort op de sterktes van de eerste game, maar zal tegelijk ook nieuwe puzzels en nieuwe vervoerstechnieken introduceren. Bovendien zal er een meer verticaal leveldesign gehanteerd worden, aangezien je zowel boven als onder water zal kunnen exploreren.

De release staat gepland op 1 maart en dit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. De game is overigens vanaf de release te spelen via Xbox Game Pass. Bekijk een trailer hieronder.