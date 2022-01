Wie maar geen genoeg kan krijgen van first-person shooters, sci-fi en snelle actie, kan zich binnenkort weer klaarmaken voor een nieuwe game. Ontwikkelaar Blue Isle Studios heeft namelijk de shooter LEAP aangekondigd en deze game zal in februari voor pc verschijnen. De game komt ook naar PlayStation platformen, maar daar is de releasedatum nog niet van onthuld.

In LEAP speel je in totaal met 60 spelers tegelijk en je neemt het tegen elkaar op grote schaal op. Omdat de maps vrij groot zijn, is er veel vrijheid qua beweging en je hebt ook de beschikking over grijphaken, jetpacks en voertuigen, zoals een mechanische eland. Daarnaast zal je ook over een hoverboard beschikken om constant in beweging te kunnen blijven. Je speelt als United Earth Defense Coalition of de Exo-Terrans.

LEAP belooft in ieder geval veel snelle actie als we de onderstaande trailer mogen geloven en mobiliteit staat hoog in het vaandel van Blue Isle Studios.