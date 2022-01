Warner Bros. Games Montréal legt momenteel de laatste hand aan Gotham Knights, de Batmangame zonder Batman die dit jaar zou moeten verschijnen. Het lijkt er echter op dat de studio zijn volgende project al in de stijgijzers heeft staan. Dat kunnen we toch concluderen als we op een recente open vacature mogen afgaan.

De ontwikkelaar is namelijk op zoek naar een senior gameplay AI programmer, die – zoals blijkt uit de vacature – vooral zal instaan voor het gedrag van non-player characters en in-game navigatie. Aan welke titel kandidaten voor de baan precies zullen werken, blijft uiteraard een wilde gok… al horen we hier en daar de naam Superman vallen.

“In this role you will be responsible for the design, development, maintenance and optimisation of AI cross-platform and algorithms, including the behaviour of non-player characters and navigation in the game.”