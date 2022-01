Sony blijft bezig met het aanmelden van nieuwe patenten. Waar we laatst al te horen kregen over een AI-hulp voor PlayStation en een patent dat backwards compatibility mogelijk maakt, heeft Sony ditmaal een nieuwe ontwikkeling rondom controllers gepatenteerd.

In het patent wordt een joystick beschreven die je in het chassis van de controller kan duwen, en er eveneens uit kan trekken, zonder dat er verlies is van bewegingsmogelijkheden. Dit zou spelers de mogelijkheid moeten geven om de joysticks aan te passen naar wens om het comfort te vergroten.

Zoals vaak met patenten, hoeft het feit dat een patent bestaat niet per se te betekenen dat de technologie ooit zal worden toegepast. Toch brengt het wel mogelijkheden met zich mee. Zou Sony aan een DualSense V2 of DualSense Pro werken, vergelijkbaar met de Xbox Elite controllers? Het zal een kwestie van tijd zijn om het antwoord daarop te vinden. Hopelijk horen we snel meer over de ontwikkelingen die PlayStation voor ons in petto heeft.

De beschrijving van het patent leest als volgt:

“A controller, thumbstick, or system comprising a thumbstick body, a thumbstick shaft coupled to the thumbstick body wherein the thumbstick shaft is configured to retract into the thumbstick body and wherein the thumbstick body and the thumbstick shaft is freely rotatable together around a pivot center within the controller body.”