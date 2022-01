Onlangs heeft Sony Interactive Entertainment een nieuw patent ingediend, waarin een technologie staat omschreven die PlayStation spelers die onder een bepaald ‘vaardigheidsniveau’ zitten kan coachen tijdens het spelen van games.

De omschreven technologie zou spelers moeten helpen met het identificeren van punten van verbetering tijdens het spelen van spellen door middel van overlays, replays en geluidssignalen. Het is geen baanbrekende technologie, maar zou voor sommige spelers best handig kunnen zijn. Ook zou de AI automatisch gebaseerd op eerdere prestaties advies kunnen geven.

Het systeem zou volgens het patent aanpasbaar moeten zijn aan de wensen van de gebruiker, zo zou je alleen de opnames van je gameplay kunnen kijken, maar er ook voor kunnen kiezen om audiohints of pop-ups te gebruiken die zeggen wanneer je bijvoorbeeld moet springen of wegrollen.

Het is een interessant systeem, maar verwacht deze functie niet al te snel op je PlayStation. Vaak kan het jaren duren voordat er een echt product of feature uitkomt nadat een patent is ingediend. Het grootste deel van ingediende patenten ziet uiteindelijk nooit een uitgewerkte versie die wordt uitgebracht op de markt.

Hoe dan ook, zie jij voordelen in deze technologie en zou je de optie waarderen, of zou je het alleen maar irritant vinden als Sony jou wilt ‘leren gamen’?

“The method includes identifying a gameplay event during gameplay by a user. The gameplay event is tagged as falling below a skill threshold. The method further includes generating a recording for a window of time for the gameplay even and processing game telemtery fro the recording of the gameplay event.”