Het is weer tijd voor het wekelijkse overzicht van de GTA Online update. Deze week niet veel bijzonders, afgezien van wat mogelijkheden om extra RP en GTA$ te verdienen via activiteiten in het spel. Tevens is er een nieuwe auto beschikbaar die aangeschaft kan worden bij Southern San Andreas Super Autos.

Voor het gemak hebben we alle details van de update van deze week hieronder op een rijtje gezet, inclusief de kortingen.

Nieuw Voertuig: de Obey I-Wagen is nu te koop bij Southern San Andreas Super Autos

Dubbel GTA$ en RP voor het terughalen van Dr. Dre’s gestolen muziek in The South Central Leak Finale, met het Dr. Dre-nummer, Black Privilege

Driedubbel GTA$ en RP bij alle Simeon Contact Missions, inclusief Premium Deluxe Repo Work

Dubbel GTA$ en RP bij Hardest Target

Een GTA$200K-bonus voor alle spelers die een Agency Weapon Finish hebben ontgrendeld en gekocht in de Armory van het Agency door Payphone Hits en Short Trips te voltooien en Dr. Dre te helpen zijn datalek op te lossen

De Declasse Drift Tampa is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

De Prize Ride van deze week is de Karin Calico GTF, te scoren door elke speler die deze week vijf dagen op rij een Pursuit Series-race wint

Testritten: de Karin Previon, Emperor Vectre en de Pfister Comet S2

Qua kortingen richt GTA Online zich momenteel op de Agency. Zo krijg je 30% korting op het upgraden van een Agency met Armory en tevens is de korting van toepassing op de exclusieve wapens binnen de Armory. Daarnaast kun je verschillende voertuigen met korting verkrijgen, zie hieronder:

40% korting HVY Barrage

50% korting Nagasaki Blazer Aqua

40% korting op Brute gepantserde Boxville

30% korting op Keizer Vectre

40% korting op Progen Itali GTB/GTB Custom

50% korting op Annis Elegy Retro Custom

40% korting op Invetero Coquette D10

40% korting op JoBuilt Hauler Custom

60% korting op MTL Wastelander

Vanzelfsprekend is ook de Prime Gaming bonus nog van kracht voor eenieder die z’n Social Club-account daaraan koppelt. Dat levert je ook deze week weer GTA$100K op.