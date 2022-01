De allernieuwste Kirby game, Kirby and the Forgotten Land, ligt nog niet eens in de winkelschappen, maar het lijkt er toch echt op dat er binnenkort nog een nieuwe Kirby game wordt aangekondigd. Als we de januari uitgave van het Japanse tijdschrift Nintendo Dream magazine mogen geloven, krijgen we die aankondiging zelfs al aankomende maand.

Het tijdschrift bevatte een teaser voor de volgende uitgave van het tijdschrift, waarin er een diepere blik wordt geworpen op Kirby and the Forgotten Land. Twittergebruiker Dededaio heeft deze teaser vertaald, waarin de volgende informatie stond.

“New issue will release it on Monday, February 21.

In addition to detailed news about Kirby and The Forgotten Land, we’ve also included a new game that we didn’t expect! I have a feeling that a new I have a feeling that a new title will be announced”

— ❄️ Klu 🐧(Comms are closed for now! 3/3) (@Dededaio) January 23, 2022