Nintendo kondigde vorig jaar Kirby and the Forgotten Land aan voor de Nintendo Switch en gaf daarbij aan dat de game in 2022 zou verschijnen. De uitgever heeft vanmiddag middels persbericht meer concrete informatie gedeeld, zo staat de titel nu gepland voor 25 maart.

Samen met de aankondiging van de releasedatum heeft Nintendo ook een nieuwe trailer vrijgegeven, die je een indruk geeft van wat je te wachten staat op de genoemde datum. Die trailer kun je natuurlijk hieronder bekijken en meer over de game lees je hier.