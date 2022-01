Heb je nog een aantal EA games die je wilt spelen, maar nog niet hebt aangeschaft? Dan is deze deal misschien een goede uitkomst. Als je namelijk nog geen EA Play lid bent, kan je een abonnement van drie maanden nemen voor de prijs van één. De grote kanttekening is wel dat je momenteel geen lopend abonnement mag hebben om van deze deal gebruik te kunnen maken.

De aanbieding is geldig tot 8 februari en zal je in totaal € 3,99 terugzetten. Voor deze prijs krijg je drie maanden lang toegang tot alle content die beschikbaar is op EA Play, evenals andere voordelen zoals korting op bepaalde games, uitbreidingen en in-game aankopen.

De deal is beschikbaar voor gamers op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Denk er aan om je abonnement stop te zetten nadat je de deal hebt aangeschaft als je niet tegen onverwachte kosten wilt aanlopen.