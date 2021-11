Zowel PlayStation als Xbox spelers die over een EA Play abonnement beschikken, kunnen vanaf 12 november in totaal 10 uur lang Battlefield 2042 spelen. Dat is een week voor de officiële lancering van de game op 19 november. Voor pc spelers met een EA Play Pro abonnement werkt het iets anders. Die zitten namelijk niet aan een limiet vast, maar beschikken direct over de game en kunnen vanaf 12 november onbeperkt spelen.

Na eerder een presentatie te hebben bijgewoond voor een uitgebreide preview, kregen we daarna nog een uitnodiging om kennis te maken met Battlefield Portal. Inmiddels hebben we zelf de game ook uitgebreid gespeeld zowel voor als tijdens de open beta periode. Onze indruk na deze Battlefield 2042 hands-on lees je op de site. Overigens is ook de Hazard Zone modus eindelijk uit de doeken gedaan.