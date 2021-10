Preview | Battlefield 2042 – Electronic Arts trekt echt alles uit de kast om de aandacht op Battlefield 2042 te vestigen. Na eerder een presentatie te hebben bijgewoond voor een uitgebreide preview, kregen we daarna nog een uitnodiging om kennis te maken met Battlefield Portal. Ze zeggen dat driemaal scheepsrecht is en dat blijkt in dit geval te kloppen. Want nu mochten we eindelijk zelf met Battlefield 2042 aan de slag. De inhoud die wij gespeeld hebben, is exact hetzelfde als dat van de open beta. Mocht je de game vooraf hebben besteld of een EA Play-abonnee zijn, dan kan je op het moment dat je dit leest zelf al met de open beta spelen. De rest van jullie kan vanaf 8 oktober om 9:00 uur de digitale slagvelden onveilig maken. Hieronder lees je onze impressie van de Conquest-modus op de Orbital map.

Ready for liftoff!

Kourou ligt in Frans-Guyana en daar moet je op de map Orbital strijden tijdens een raketlancering. Hoe dat verder verloopt, hebben de spelers volledig zelf in de hand. In de ruim 3 uur dat we hebben gespeeld, is de raket meerdere keren succesvol gelanceerd. Daarnaast is het ook vaak fout gegaan, waar wij zelf flink aan bij hebben gedragen. We willen immers Levolution, de term die DICE eerder heeft bedacht voor hun dynamische slagvelden, aan het werk zien. Iets waar de ontwikkelaars tot dusver vrij stil over zijn geweest. Nu we het zelf in actie hebben gezien, begrijpen we wel waarom, want eerlijk gezegd valt het een beetje tegen. Er kan nog steeds van alles op de map kapot. Alleen de schade die je aan gebouwen en dergelijke doet, lijkt niet veel anders te zijn dan in voorgaande delen.

Levolution draait om meer dan alleen destructie en als er iets is waar DICE wel de nadruk op heeft gelegd, dan is het wel het weer. Ook dat is namelijk volledig dynamisch en kan op ieder moment omslaan. Nu hebben we in de trailers al een paar keer een flinke orkaan voorbij zien komen, maar als je dat zelf in de game ervaart, is het toch echt een ander verhaal. Zo indrukwekkend hebben we ze nog niet eerder gezien. Echt alles en iedereen wordt meegezogen, wat hilarische taferelen oplevert. Het zorgt ook voor extra dynamiek tijdens een potje, want de prioriteit ligt niet meer bij punten pakken, maar je zo snel mogelijk uit de voeten maken. Alles lijkt nu meer om interactiviteit te draaien. Zo vervormt het landschap door explosies en de kraters die achterblijven, zijn ideaal om even snel dekking te zoeken.

You Rang, M’Lord?

Wat vooral opvalt, is dat Battlefield 2042 veel toegankelijker is geworden en dan niet op een negatieve manier. Zo kun je nu op ieder moment een voer-, vaar- of vliegtuig met je tablet bestellen. Uiteraard zitten hier limieten op om de balans te behouden, maar zodra iets beschikbaar is, kun je dat voor je neus laten bezorgen. Op de map Orbital, die vrij vlak is, zie je dan ook heel wat jeeps rondrijden omdat rennen naar locaties vaak overbodig is geworden. Sterker nog, er wordt zelfs minder bij je ingestapt en ik heb nauwelijks horen toeteren. Het is dan ook echt een verademing om moeiteloos met zowel een tank, straaljager of helikopter in hetzelfde potje te kunnen spelen zonder dat je steeds misgrijpt. Die tablet mag dus zeker ook in toekomstige games blijven en is haast net zo belangrijk als je wapen.

Voor je wapens is er trouwens het nieuwe Plus System. Hiermee kun je in real-time je wapens aanpassen. Zo is het mogelijk om het vizier of de loop van je wapen te veranderen. Dat geldt ook voor het type munitie dat je gebruikt of eventuele opzetstukken, zoals een granaatwerper, waarover je beschikt. In de praktijk werkt dit erg vlot en zit het geen moment in de weg. Als een vijand bijvoorbeeld te ver weg is, pas je gewoon snel je scope aan om beter zicht te hebben. Veel hebben we er echter nog niet mee kunnen doen, omdat het aanbod momenteel erg beperkt is, maar het biedt zeker meer vrijheid in hoe je de game wilt spelen. Tijdens het schieten is er overigens minder terugslag, maar tegelijkertijd lijk je moeilijker je doel te raken. Het kan ook dat wij gewoon slecht zijn, maar dan geven we liever lag of iets dergelijks de schuld.

Up in the Air

Verder bevat de beta een viertal Specialists, die elk zijn uitgerust met hun eigen stijlen, specialiteiten en eigenschappen. Wees gerust, we hebben voor jullie zowel Boris als Casper en Falck plus Mackay, tijdens onze sessies stevig aan de tand gevoeld. De nieuwe Specialists vervangen de vertrouwde klassen uit eerdere Battlefield games. Dat moet meer flexibiliteit bieden, maar vooralsnog speelt Boris als Support, Casper als Recon, Falck als Medic en Mackay als Assault. Je zit echter niet meer aan de uitrusting van een Specialist vast en je kunt dit zelf naar wens aanpassen. De grijphaak van Mackay is tot dusver onze favoriet. Hiermee kun je gemakkelijk de gebouwen op en zo zijn die vervelende sluipschutters al snel een vogel voor de kat. We zien de grijphaak dan ook ongetwijfeld in menig potje terugkeren.

Hoewel Orbital vrij vlak is, zijn er toch genoeg hoge gebouwen waar die eerder genoemde sluipschutters huishouden. Verticaliteit speelt een veel belangrijkere rol. Zo tref je de nodige ziplines aan, waarmee je makkelijk naar beneden afdaalt. Je hebt echter ook ziplines die je naar boven trekken, vergelijkbaar met die uit Warzone, en in sommige gebouwen kun je gewoon de lift pakken. Tijdens de vele potjes die we gespeeld hebben, merk je dat de daken van hoge gebouwen een hotspot zijn voor conflicten tussen sluipschutters, helikopters en infanterie die via grijphaken of de liften naar boven proberen te komen. Die geconcentreerde actie, in het geval van Orbital in en rondom het lanceerplatform, zet de knotsgekke Battlefield gameplay nog beter in de verf. Als er dan ook nog toevallig een orkaan komt aanzetten, kijk je helemaal je ogen uit.

Houston, we have a problem!

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Nu gaf DICE al aan dat de beta een oudere build is, maar dan alsnog laat zowel de performance als de netcode flink te wensen over. Op ons systeem (GeForce GTX 1060, Intel i7 7700K, 16GB RAM) viel het niet mee om de framerate op een 2K-resolutie constant te houden, zelfs niet wanneer je alles grafisch lager instelt. Nu is de videokaart in kwestie verouderd, maar dat is het probleem niet. Na afloop gaven meerdere journalisten tijdens de vragenronde aan, dat ze met de nieuwste hardware hetzelfde probleem ervaren. Daarnaast loopt ook de netcode (nog) niet echt vlot. Zelfs met een lage ping was er toch regelmatig lag, bleven er dode spelers op het strijdtoneel staan of je had last van een stotterend beeld op drukke momenten. DICE benadrukt wel dat de optimalisatie inmiddels beter is.

Los van de hierboven genoemde problemen, zijn er ook bugs in overvloed. Om wat voorbeelden te geven waar wij zelf tegenaan zijn gelopen: crashes, je wapen die ineens onzichtbaar is geworden, reeds gedode spelers die blijven hangen, voertuigen of stukken decor die in de lucht zweven, animaties die niet correct werken en heel veel clipping problemen. De grafische interface kan ook nog wel wat werk gebruiken, want het is erg moeilijk om vriend van vijand te onderscheiden. Iedereen lijkt op elkaar en een klein blauw icoontje boven een teamgenoot valt onvoldoende op. We hebben meerdere keren op teamgenoten geschoten of teamgenoten op elkaar zien schieten, omdat niemand het in eerste instantie door had. De game is reeds uitgesteld en de build die we gespeeld hebben geeft ons weinig vertrouwen.

Voorlopige conclusie

Battlefield 2042 zet een flinke stap vooruit en voert broodnodige vernieuwingen door. Op ieder moment een voer-, vaar- of vliegtuig met je tablet kunnen bestellen is een schot in de roos. Het loslaten van vaste klassen geeft je veel meer vrijheid en het nieuwe Plus System bouwt daar slim op verder. Daarnaast is de schaal ongekend, zelfs voor een Battlefield-game. De chaos wordt nog steeds met rustige momenten afgewisseld, waardoor die typische Battlefield gameplay moeiteloos behouden blijft. Het is daarom onbegrijpelijk waarom ervoor een oudere build is gekozen, waar nog de nodige problemen mee zijn. Wellicht gaat het de console versie beter af, maar voor de pc is er nog werk aan de winkel. We moeten die Zweden maar op hun blauwe ogen geloven dat alles voor de release is opgelost, maar zorgen baart het ons zeker.