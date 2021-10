Het heeft even geduurd, maar eindelijk is Hazard Zone voor Battlefield 2042 dan officieel onthuld. Net zoals met Battlefield Portal, is het totaal anders dan verwacht en ook de geruchten blijken niet te kloppen. Op het moment dat jullie dit lezen, is het embargo wereldwijd verlopen en kunnen jullie van de onderstaande trailer genieten. Wij kregen eerder een korte demonstratie te zien en dit is wat we geleerd hebben:

In de fictie van Battlefield 2042 is er een enorme blackout, waardoor er in het jaar 2040 maar liefst 70% van de satellieten verloren gaan. Hierdoor stijgen de spanningen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Om informatie te verzamelen worden er nieuwe zogenoemde ‘low orbit’ satellieten gelanceerd. Die worden echter vaak boven bezette gebieden naar beneden gehaald en daar gaat Hazard Zone dan ook van start.

Het doel is namelijk om de data drives, die in de satellieten zitten, veilig te stellen. Dat doe je in teams van vier, waarbij het maximum op de vorige generatie consoles vierentwintig spelers is. Voor de huidige generatie consoles en de pc, is het maximum tweeëndertig spelers. Heb je de data drives eenmaal in handen, dan moet je ook nog de map op tijd zien te verlaten. Ieder team heeft hetzelfde doel en dan zijn er ook nog lokale troepen en het weer om rekening mee te houden.

Tijdens ieder potje zijn er twee momenten om te ontsnappen. Het eerste moment vindt ergens halverwege plaats en het laatste moment komt net voor het einde van een potje. In totaal kunnen er dus maar twee teams ontsnappen. De data drives hebben waarde en dat wordt na afloop omgezet naar zogenoemde ‘Dark Market Credits’. Dat kun je gebruiken voor wapens, uitrusting en tactical upgrades. Er hoeft maar één speler van je team het einde te halen om het hele team te belonen.

Ga je dood tijdens een potje, dan kun je als spectator meekijken. Op de map zijn echter verschillende ‘Reinforcement Uplinks’ te vinden, waarmee je teruggehaald kunt worden. Je kunt ook je ‘Dark Market Credits’ voor een tactical upgrade gebruiken, waarmee je één gevallen kameraad weer op de been helpt. Overigens is het zo dat alle maps uit ‘All-Out Warfare’, waar de populaire Conquest en Breakthrough modi onder vallen, ook in Hazard Zone terugkeren.

Kort samengevat start een potje Hazard Zone met het kiezen van een Specialist (waarbij niemand dezelfde mag nemen) en het samenstellen van je uitrusting. Hierna start je op een vooraf gekozen locatie en ga je opzoek naar de satellieten. Ongeveer halverwege een potje storten er nieuwe satellieten neer, die meer waarde hebben. Daarna volgt de eerste extractie en uiteindelijk de laatste extractie. Weet je niemand van je team te ontsnappen, dan ben je alles kwijt.

Hazard Zone zit, net zoals Battlefield Portal, bij Battlefield 2042 inbegrepen. Onlangs hebben we daar de beta van gespeeld en onze eerste indruk lees je hier. Battlefield 2042 is vanaf 19 november beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.