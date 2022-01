Er bleek vannacht een probleempje te zijn op het PlayStation Network: een aantal gebruikers merkten op dat de voortgang van PlayStation 4-titels was verdwenen, net als de naam van de game en er werd zelfs het logo van de PlayStation 3 getoond.

Het euvel is inmiddels verholpen en de Trophies zouden weer normaal moeten werken. Het is niet gek dat dit de recente geruchten omtrent backwards compatibility op de PlayStation 5 opnieuw aanwakkert. Er verschenen immers onlangs ook al PS3-games in de PlayStation 5 Store.

Volgens de geruchten zou backwards compatibility onderdeel zijn van Sony’s antwoord op Game Pass: Spartacus. De dienst zou uit meerdere lagen moeten bestaan en de duurste variant zou onder andere klassieke titels van de PlayStation, PlayStation 2 en PlayStation 3 aanbieden.

NextGenPlayer maakte snel een kiekje van het omschreven probleem en deelde de afbeelding op Twitter. Sirrog85 deelde een afbeelding waarop duidelijk de PS3-logo’s te zien zijn.

Wat denken jullie? Is dit een toevallige fout of toch een indicatie dat backwards compatibility onderweg is, we horen het graag van jullie in de comments!