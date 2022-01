De laatste weken zijn er tal van geruchten voorbij gekomen over mogelijke grootse plannen van Sony. Zo schijnt het dat er gewerkt wordt aan ‘Spartacus‘, een nieuwe PlayStation service die de tegenhanger van Xbox Game Pass moet worden. Spartacus zou gecombineerd worden met PlayStation Plus en PlayStation Now en deze week meldden we dat Sony de PlayStation Now tegoedkaarten uit winkels haalt, wat de geruchten extra voedde.

Ook dook enkele dagen geleden een patent van Mark Cerny op voor een backwards compatibility techniek. Momenteel kun je alleen PlayStation 4-games via backwards compatibility op de PlayStation 5 spelen, maar het is niet ondenkbaar dat Sony – zeker met Spartacus in het achterhoofd – ook games van eerdere generaties speelbaar wil maken. Het patent zou daar een oplossing voor kunnen bieden, zo werd al snel gesuggereerd.

Na weken vol met geruchten maken diverse gebruikers op internet nu melding van iets opvallends. Er zijn namelijk diverse PlayStation 3-games opgedoken in de PlayStation 5 Store. Normaal gesproken zou een PS3-titel je in de Store moeten verwijzen naar de PlayStation Now-versie, maar de games die nu zijn opgedoken zijn helemaal niet bij PlayStation Now inbegrepen en worden ook met een eigen prijs weergegeven. De gebruikers kunnen de PS3-games momenteel niet daadwerkelijk aanschaffen.

Wat hier precies aan de hand is, is op dit moment nog onduidelijk. Het zou natuurlijk simpelweg om een fout kunnen gaan. Toch is het wel iets opvallends, zeker na alle geruchten over Spartacus en een uitbreiding van backwards compatibility op de PlayStation 5. Dat de link direct daarmee wordt gelegd, is dan ook wel begrijpelijk. De toekomst zal moeten uitwijzen wat Sony echt van plan is.

Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5. Unless… pic.twitter.com/5CTACWGh7s — Jordan Middler (@JordanMiddler) January 16, 2022