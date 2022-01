Met de onlangs onthulde specificaties van PlayStation VR2, kunnen we langzaam uitkijken naar een (hopelijk snelle) releasedatum. De originele PlayStation VR had met een resolutie van 1920×1080 per oog ongeveer een pixeldichtheid van 386 pixels per inch.

De opvolger zal hier een stevige schep bovenop doen, zo wordt nog maar eens bevestigd door Ross Young, de chef van Display Supply Chain Consultants. PlayStation VR2 zal namelijk door een resolutie van 2000×2040 per oog een pixeldichtheid van meer dan 800 ppi hebben, een ruime verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke headset.

As we published today in the DSCC Weekly Review, the Sony PSVR2 will have over 800 PPI resolution per eye with two 2000 x 2040 panels, up from 5.7" 1920 x 1080 with 386 PPI in the PSVR for both eyes. Big improvement. State of the art direct view OLED resolution.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 24, 2022