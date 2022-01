Golf+ is een simulatie van het golfen in virtual reality, met een grote nadruk op het sociale aspect. Naast een balletje slaan, kun je bijvoorbeeld ook met zowel vrienden als onbekenden wat tijd doorbrengen in het clubhuis. De game is momenteel reeds beschikbaar voor de Oculus Meta Quest 2, waarop het een groot succes blijkt te zijn.

De game is sinds de lancering ook steeds verder uitgebreid. Zo zijn er meer banen toegevoegd, is er de optie om eerst even te oefenen en kun je over gelicenseerde uitrusting beschikken. Tot nu toe heeft de ontwikkelaar, die ook Golf+ heet, enkel de toezegging gedaan om de game naar PlayStation VR2 te porten.