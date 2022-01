Het is bijna februari en dat betekent naast een PlayStation Plus update ook een Xbox Live Games with Gold update. Microsoft heeft die details via de Xbox Wire bekendgemaakt en de komende maand mogen Xbox Live Gold en Game Pass Ultimate leden de volgende titels verwachten.

Broken Sword 5: The Serpent’s Curse – Van 1 tot 28 februari

Aerial_Knight’s Never Yield – Van 16 februari tot 15 maart

Hydrophobia – Van 1 tot 15 februari

Band of Bugs – Van 16 tot 28 februari

Voor meer specifieke informatie per titel kan je hier terecht of check de video hieronder om een indruk te krijgen. Als je een abonnement op Xbox Live Gold of Game Pass af wilt sluiten, dan kan je hier klikken.