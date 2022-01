Er gaan al even geruchten dat Sony werkt aan een antwoord op Game Pass van Microsoft. Het zou gaan om een meer uitgebreide editie van PlayStation Plus die in drie lagen beschikbaar gesteld zal worden en momenteel als projectnaam ‘Spartacus‘ heeft. Als we het bericht van eind vorig jaar mogen geloven, is het de bedoeling dat dit uitgerold wordt in de lente van dit jaar.

Sony heeft officieel geen aankondigingen gedaan en het is nog afwachten of er iets van klopt. Toch duiken er steeds meer hints op. Zo trok Sony onlangs de losse verkoop van PlayStation Now abonnementen terug uit retail en nu blijkt dat ze ook een kleine aanpassing hebben gedaan omtrent PlayStatation Plus.

De tekst die bij nieuw aangekondigde titels staat is al langere tijd hetzelfde, maar voor de games van februari is die tekst aangepast. Nu is het misschien een beetje vergezocht, maar met alle geruchten rondom mogelijke uitbreidingsplannen, kan alles als een hint opgevat worden.

Normaliter is de tekst bij de promotionele afbeelding voor PlayStation Plus games: ‘Voor PlayStation Plus abonnees’. Dit is nu echter aangepast naar ‘Beschikbaar deze maand zonder extra kosten’. Dit zou normaal weinig uitmaken, maar gezien er met lagen gewerkt wordt in de nieuwe vorm, is het opeens logischer om er een meer specifieke duiding aan te geven.

Maar, het kan ook niets betekenen. Feit blijft wel dat er op de achtergrond het nodige aan verschuivingen lijken plaats te vinden rondom PlayStation Plus, dus hopelijk hebben we snel meer nieuws.