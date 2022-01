De release van Elden Ring nadert en om de game nog wat meer onder de aandacht te brengen, krijgen we de laatste tijd steeds meer beelden te zien. Zo ook nu weer, want met dank aan Game Informer zijn er twee video’s verschenen die weer nieuwe gameplay tonen.

In de eerste video hieronder wordt Castle Mourne verkend, één van de onheilspellende locaties die je kunt bezoeken. De tweede video toont voor het eerst een geheel nieuw gebied in de wereld van Elden Ring, genaamd Liurnia of the Lakes.

Elden Ring komt op 25 februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.